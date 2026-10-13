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Incheon'da süpermarkette bıçakla saldıran kişi 8 kişiyi yaraladı ve gözaltına alındı

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Güney Kore'nin kuzeybatısındaki Incheon şehrindeki Homeplus Co. süpermarketinde bir kişi, alışveriş yapanlara bıçakla saldırdı. Saldırıda 6'sı kadın 8 kişi hastaneye kaldırılırken, 60'lı yaşlardaki saldırgan gözaltına alındı.

Güney Kore'nin kuzeybatısındaki Incheon şehrinde süpermarkette bıçaklı saldırıya uğrayan 8 kişi yaralandı.

Yonhap ajansının haberine göre, Incheon şehrinde bulunan Homeplus Co. isimli süpermarkette bir kişi, alışveriş yapanlara bıçakla saldırdı.

Saldırıda yaralanan 6'sı kadın 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine yerel kolluk kuvvetleri olay yerine sevk edildi. 60'lı yaşlardaki saldırgan gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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