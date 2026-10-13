Incheon'da süpermarkette bıçakla saldıran kişi 8 kişiyi yaraladı ve gözaltına alındı

Incheon'da süpermarkette bıçakla saldıran kişi 8 kişiyi yaraladı ve gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güney Kore'nin kuzeybatısındaki Incheon şehrindeki Homeplus Co. süpermarketinde bir kişi, alışveriş yapanlara bıçakla saldırdı. Saldırıda 6'sı kadın 8 kişi hastaneye kaldırılırken, 60'lı yaşlardaki saldırgan gözaltına alındı.
Güney Kore'nin kuzeybatısındaki Incheon şehrinde süpermarkette bıçaklı saldırıya uğrayan 8 kişi yaralandı.
Yonhap ajansının haberine göre, Incheon şehrinde bulunan Homeplus Co. isimli süpermarkette bir kişi, alışveriş yapanlara bıçakla saldırdı.
Saldırıda yaralanan 6'sı kadın 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine yerel kolluk kuvvetleri olay yerine sevk edildi. 60'lı yaşlardaki saldırgan gözaltına alındı.
Kaynak: AA