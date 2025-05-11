Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok

Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te

İncesu Kaymakamı Karakaş'tan şehit annelerine ziyaret

İncesu Kaymakamı Karakaş'tan şehit annelerine ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İncesu Kaymakamı Ömer Sait Karakaş, Anneler Günü'nde, eşiyle birlikte ilçedeki şehit annelerini ziyaret etti.

İncesu Kaymakamı Ömer Sait Karakaş, Anneler Günü'nde, eşiyle birlikte ilçedeki şehit annelerini ziyaret etti.

Kaymakam Karakaş, Anneler Günü'nde, şehit Piyade Er Osman Unutkan ve şehit Piyade Er Yusuf Özmen'in ailelerine ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde konuşan Karakaş, bugün, evlatlarını bu vatan uğruna toprağa veren aziz şehitlerin anneleriyle bir araya gelmenin, onların hüzünlü ama onurlu yüreklerine bir nebze olsun dokunabilmenin kendisi için tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi.

Bu topraklar için canlarını feda eden kahramanların emanetleri olan bu güçlü annelerin, sabırları, metanetleri ve vatan sevgileriyle milletin baş tacı olduğunu vurgulayan Karakaş, "Kıymet ve Cennet annelerimizin vakur duruşları karşısında bir kez daha minnet ve saygıyla eğiliyorum. Ruhlarınız şad olsun Osman ve Yusuf. Annelerinizin duaları, bizlerin vefası ve bu milletin minneti her daim sizlerle olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ufuk Kocaeren - Güncel
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli

Destici'den idam çağrısı: 2 suç için mutlaka geri getirilmeli
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı

Kontrollü yıkım dedikleri buysa vay vatandaşın haline
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.