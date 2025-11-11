İncesu'da "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

İncesu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivri Dağı yamacında düzenlenen etkinlikte, badem ve ayva fidanları dikildi.

Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İncesu Marina bölgesinde başlayan ağaçlandırma çalışmalarının bölgede aralıksız devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde gerçekleştirilen ağaçlandırma seferberliğine katıldıklarını kaydeden İlmek, "Yıl itibariyle çeşitli vesilelerle ağaç dikimi gerçekleştiriliyoruz. Yeşil alan çalışmalarımız aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Temizsoy, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.