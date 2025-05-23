İnan Kıraç'ın Kaçırıldığı İddialarına Soruşturma: 3 Gözaltı

İnan Kıraç'ın Kaçırıldığı İddialarına Soruşturma: 3 Gözaltı
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İstanbul'da iş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Hastaneden yapılan açıklamada kaçırılma iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

İSTANBUL'da iş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde iş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönünde iddialar ortaya çıktı. İddialarla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada kaçırılma iddiasının doğru olmadığı belirtilirken, konuyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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