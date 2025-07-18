İnan Kıraç'ın Evliliği Mahkeme Tarafından İptal Edildi

İnan Kıraç'ın Evliliği Mahkeme Tarafından İptal Edildi
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İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın başvurusu üzerine, mahkeme Kıraç'ın evliliğinin iptaline karar verdi. Mahkeme, Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olmadığını ve hukukî ehliyetinin bulunmadığını tespit etti.

İŞ İNSANI İnan Kıraç'ın (87), Emine Alangoya (75) ile yaptığı evliliğin iptali istemiyle kızının mahkemeye başvurduğu davada karar çıktı. Mahkeme, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle evliliğin iptaline hükmetti.

İş insanı İnan Kıraç'ın 2024 yılının Aralık ayında Emine Alangoya ile evlenmesine, kızı İpek Kıraç karşı çıktı. Evlilik öncesinde İnan Kıraç'a özel bir hastaneden verilen raporun gerçeği yansıtmadığını ve babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia eden İpek Kıraç, İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde evliliğin iptali için başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, İnan Kıraç'ın 'Akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair' inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. 26 Şubat'ta Adli Tıp Kurumu'na giden İnan Kıraç, Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda bir dizi nörolojik testten geçirildi. Adli Tıp Kurumu'ndan mahkemeye gönderilen raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve kendisine vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Mahkeme, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetini kaldırarak Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin'i vasi olarak atadı. Ayrıca mahkeme İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da alarak, Kıraç'a ait taşınırlarla banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleriyle varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verdi.

EVLİLİĞİN İPTALİNE HÜKMEDİLDİ

Dava İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Gizlilik kararı sebebiyle basına kapalı olarak görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.Kararını açıklayan mahkeme, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle evliliğin iptaline hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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