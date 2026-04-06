İnan Güney'in İddianamesi İbb Dosyasıyla Birleştirildi

(İSTANBUL) - İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında hazırlanan iddianamenin, kamuoyunda "İBB davası" olarak bilinen dosyayla birleştirilmesine karar verdi.

Mahkeme, 2026/33 esas sayılı dava dosyası ile 2025/318 esas sayılı dosya arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğunu belirterek, yargılamanın ana dosya üzerinden yürütülmesine karar verdi. Bu kapsamda 2026/33 esas sayılı dosya kapatılarak 2025/318 esas sayılı dosya içerisine alındı.

Kaynak: ANKA