Haberler

In Flames ve Accept İstanbul'da Metal Severlerle Buluşuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveçli metal müzik grubu In Flames, 26 Temmuz 2026'da İstanbul'da konser verecek. Accept grubu ise 25 Temmuz 2026'da sahne alacak. İki konserde de birçok metal grubu yer alacak.

İsveçli metal müzik grubu In Flames, Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Topluluk, Stagepass organizasyonuyla 26 Temmuz 2026'da Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek.

In Flames'in yanı sıra ekstrem metalin öncü temsilcisi Napalm Death ve İngiltere'de kurulan metal grubu Employed to Serve de konserde sahne alacak.

Almanya'nın heavy metal müzik dünyasına kazandırdığı Accept grubu, kariyerlerinin 50. yılında yine Stagepass organizasyonuyla 25 Temmuz 2026'da Maximum Uniq Açıkhava'da sahne alacak.

Accept konseri öncesi, Alman grup Destruction ile Türkiye heavy metal sahnesinden Saint 'N' Sinners grubu sahneye çıkacak.

Metal müzik tutkunlarını bir araya getirecek her iki konserin biletleri de bugün satışa çıktı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.