In Flames ve Accept İstanbul'da Metal Severlerle Buluşuyor

İsveçli metal müzik grubu In Flames, Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Topluluk, Stagepass organizasyonuyla 26 Temmuz 2026'da Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek.

In Flames'in yanı sıra ekstrem metalin öncü temsilcisi Napalm Death ve İngiltere'de kurulan metal grubu Employed to Serve de konserde sahne alacak.

Almanya'nın heavy metal müzik dünyasına kazandırdığı Accept grubu, kariyerlerinin 50. yılında yine Stagepass organizasyonuyla 25 Temmuz 2026'da Maximum Uniq Açıkhava'da sahne alacak.

Accept konseri öncesi, Alman grup Destruction ile Türkiye heavy metal sahnesinden Saint 'N' Sinners grubu sahneye çıkacak.

Metal müzik tutkunlarını bir araya getirecek her iki konserin biletleri de bugün satışa çıktı.