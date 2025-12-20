Haberler

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han ile eşi, 17'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı

Güncelleme:
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han ve eşi Büşra Bibi, Suudi Arabistan'dan alınan mücevher setinin değeriyle ilgili yolsuzluk davasında 17'şer yıl hapis cezasına mahkum edildi. Han, önceki duruşmada tüm suçlamaları reddederek, davanın siyasi bir komplo olduğunu iddia etti.

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan ve Pakistan Adalet Partisinin (PTI) kurucusu İmran Han ile eşi Büşra Bibi, yolsuzluk davasında 17'şer yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, İmran Han ve eşi Büşra Bibi'ye 2021'deki resmi ziyaret sırasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından hediye edilen mücevher setinin "Toshakhana" departmanından ederinin çok altındaki fiyata alınmasıyla ilgili davada 17'şer yıl hapis cezası verildi.

İmran Han ile eşi, ayrıca yaklaşık 59 bin dolar (16,4 milyon rupi) para cezasına çarptırıldı.

Hapis cezası kararı, İmran Han'ın tutuklu bulunduğu Ravalpindi şehrindeki Adiala Cezaevi'nde düzenlenen duruşmada Özel Yargıç Central Shahrukh Arjumand tarafından verildi.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, İmran Han'ın bu davadaki hapis cezasının, 190 milyon sterlinlik yolsuzluk davasındaki cezası sona erdikten sonra başlayacağını söyledi.

"Toshakhana" departmanı

Pakistan yasalarına göre başbakanlar, bakanlar, bürokratlar ve üst düzey devlet yetkilileri, yabancı devlet adamlarından aldıkları hediyeleri "Toshakhana" adı verilen departmana bildirmekle yükümlü.

Üst düzey devlet yetkililerine sunulan hediyeler, öncelikle "Toshakhana"ya veriliyor. Yetkililer, bu hediyeleri departmandan satın alabiliyor.

İmran Han, özel şirkete hediye edilen mücevherlerin değerini düşük gösterterek ederinin çok altında satın almakla suçlanmıştı.

Han'ın mücevher setini 10 bin dolar ödeyerek aldığı iddiası

Dava sürecinde İmran Han'ın yaklaşık 285 bin dolar (80 milyon rupi) değerindeki mücevher setini yaklaşık 10 bin dolar (2,9 milyon rupi) ödeyerek aldığı iddia edilmişti.

İmran Han ve Büşra Bibi, daha önceki duruşmada tüm suçlamaları reddederek, bunun İmran Han'ı "siyasetten uzaklaştırmak için uydurulmuş ve siyasi amaçlı girişim" olduğunu öne sürmüştü.

Han'ın tutuklanması ve protestolar

Eski Başbakan Han, Nisan 2022'de Ulusal Mecliste güvenoyu alamayarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Han, 9 Mayıs 2023'te başkent İslamabad'da paramiliter birlikler tarafından tutuklanmıştı.

Han'ın Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar başlamış, İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi, Peşaver ve daha birçok şehirde Han destekçileri sokaklara inmişti.

Ülkede İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerde 9 kişi yaşamını yitirmiş, 290'dan fazla kişi yaralanmıştı. Han, 12 Mayıs 2023'te mahkeme kararıyla tahliye edilmişti.

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polislerce yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti. Çeşitli davalardan yargılanan ve hakkında hapis cezaları olan Han, söz konusu tarihten bu yana cezaevinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel



