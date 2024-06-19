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İMG, Lübnan'daki Filistin kamplarına kurban eti ulaştırdı

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Uluslararası Milli Görüş Yardım Organizasyonu (İMG), Lübnan'daki Filistin kamplarında kalan yardıma muhtaç kişilere hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini ulaştırdı.

Uluslararası Milli Görüş Yardım Organizasyonu (İMG), Lübnan'daki Filistin kamplarında kalan yardıma muhtaç kişilere hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini ulaştırdı.

İMG Filistin Kampları Sorumlusu Beytullah Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arefe günü bölgeye gelen İMG ekiplerinin, bayramın ilk günü itibariyle Türkiye'den hayırseverlerin bağışladıkları kurban vekaletlerini Lübnan'daki Şatilla ve Sabra kampındaki mazlumlara ulaştırdığını ifade etti.

Karataş, İMG ekiplerinin bağışlanan büyükbaş kurbanlarının kesim ve paketleme işlemlerini yaptıktan sonra Filistin kamplarında dağıtımları gerçekleştirdiğini söyledi.

Karataş, "Kurbanlık hayvan bulmak noktasında sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ama biz yardım kuruluşu olarak partner kuruluşlarla iş birliği ile bu süreci yönetiyoruz. Burada belli saatlerde elektrik ve su verilebiliyor. Kısıtlı imkanlar var. Bizim elektrik ve su kuyusu noktasında yardımlarımız bundan sonra da devam edecek." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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