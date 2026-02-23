CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davaya devam edildi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde CHP İl Başkanı seçilen tutuksuz sanık Özgür Çelik ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra tanık dinleneceğini bildirdi.

Tanık Hatip Karaaslan, İmamoğlu'nun, İstanbul Planlama Ajansı Müdürü Buğra Gökçe üzerinden Zeki Karatay aracılığıyla kendisiyle görüşmek istediğini söylediğini, ancak konunun kurultayla ilgili olduğunu öğrenince görüşmediğini anlattı.

Karaaslan, "Cemil Tugay, Özgür Çelik, Buğra Gökçe, bunlar zaten organize çalışıyorlardı. Delegelere, iş, ev, para gibi vaatlerde bulunuyorlardı. Aylarca bu yolsuzluk parti içinde konuşuldu ancak yöneticiler tarafından bastırıldı. Sağır sultan dahi duydu para dağıtıldığını, biz de CHP'yi korumak için dava açmak zorunda kaldık." diye konuştu.

"Erzurum İl Başkanı 300 bin dolar aldı"

Tanık Yusuf Göğerkaya da Erzurum kongresinden sonra il başkanlığı binasında toplantı yapıldığını, toplantının ardından il başkanı Serhat Can Eş'in odadakilere "Her iki genel başkan adayıyla pazarlık yapacağım, hangisi daha fazla para verirse ona oy vereceğiz." dediğini aktardı.

Kurultaydan önce Eş'in Ankara'ya gittiğini, Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirdiklerini, ardından Gökhan Zeybek ve beraberindeki isimlerle Erzurum'a geldiğini anlatan Göğerkaya, "Bizi, il binasında topladılar. Görüşme sonrası 50'şer avro dağıtıldı. Ne parası dedik, yakıt parası, dediler. Ertesi gün Umut Akdoğan geldi milletvekili. Sonrasında da Özgür Özel ile poz verdi il başkanımız. Herkesten attıkları oyun fotoğrafını çekmesini istediler. Ben de çekip attım, görselleri de dosyada var. Erzurum İl Başkanı 300 bin dolar kadar para aldı. Biliyorum para aldığını, çünkü bana da para verdi." ifadesini kullandı.

Tanık Yılmaz Özkanat ise kurultay akşamı konakladıkları otelde, il başkanı Hüseyin Yaşar'ın delegeleri lobiye çağırdığını ve oylarını Özgür Özel'e vermelerini istediğini aktararak, buna rağmen kendisinin Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini ve ilerleyen süreçte de partiden ihraç edildiğini söyledi.

Tanık Serda Tandoğan, kurultay zamanı Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı ve parti delegesi olduğunu ifade etti.

Tandoğan, yaşadıklarına ilişkin şu beyanda bulundu:

"Kaldığımız otelin lobisinin ön tarafında Genel Başkan Özgür Özel'in broşürlerinin bulunduğu bir stant vardı. Orada kurultay delegelerine, imza atanlara bir deri çanta veriliyordu. İçinde ne olduğunu bilmiyorum, görmedim. Oylama salonuna geldiğimizde salonun çeşitli yerlerinde yerde cep telefonu kutuları gördüm. Yolda giderken bilmediğim, telefonumda kayıtlı olmayan bir numaradan arandım. 12 kurultay delegesini ikna etmem karşılığında '300 mü istiyorsun, 500 mü istiyorsun?' şeklinde ucu açık bir teklif sundu. Bunun lira, dolar ya da avro olabileceğini söyledi. 300 lira olmadığı açıktı."

Ben de 14 Mayıs seçimlerinde zor bir sürece girdiğimizi, madem partinin böyle büyük paraları varsa neden o dönemde kullanılmadığını söyledim. Kendi seçim sürecimde billboard bastıramadığımı, kitapçık bastıramadığımı, bunun sadece Bursa'ya özgü olmadığını, birçok ilçede benzer sıkıntıların yaşandığını ifade ettim. Bu sözlerden sonra telefonu kapattım. Para varsa neden o zaman kullanılmadı. Arama sırasında hoparlörü açtım. Araçta bulunan herkes bu konuşmaya şahittir."

Gazeteci olduğunu belirten tanık Tolgahan Erdoğan ise kendisine söz konusu davada tanık olmaması için 500 bin avro para teklif edildiğini öne sürerek, "2005'ten beri parti üyesiyim. 3 yıllık gazeteciyim. Bunlara şahit olunca ilk günden beri anlatmayı kendime vazife edindim. Mustafa Kemal'in partisinde bunların olamayacağını düşündüm." dedi.

Turgut Koç'un kendisine para teklif ettiğini iddia eden Erdoğan, "Turgut Koç, Özgür Özel'in jetine binebilecek kadar yakın biridir. Bu davada tanıklık yapmamam için para teklif etti ve gazetelerde, televizyonlarda yer açabileceğini söyledi. Kabul etmedim. Ben, kendisine mahkemeye gideceğimi söyledim. O da bana, 'Sen Ümraniye'de oturuyorsun aman dikkat et, başına bir şey gelmesin, ben seni çok seviyorum' diye cevap verdi." sözlerini sarf etti.

Duruşma, avukat beyanlarıyla devam ediyor.