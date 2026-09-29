İmamoğlu ve 3 sanık için 15-20 yıl istenen 'casusluk' davasında 3. duruşma başladı

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Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın yargılandığı 'Casusluk' davasının 3'üncü duruşması Silivri Adliyesi'nde başladı.

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın yargılandığı, haklarında 'Siyasal casusluk' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezaları istenen davanın üçüncü duruşması İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı