Haberler

İmamoğlu ve 3 sanık için 15-20 yıl istenen 'casusluk' davasında 3. duruşma başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 3 sanığın yargılandığı 'Casusluk' davasının üçüncü duruşması Silivri Adliyesi'nde başladı. Sanıklar hakkında 'Siyasal casusluk' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın yargılandığı 'Casusluk' davasının 3'üncü duruşması Silivri Adliyesi'nde başladı.

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın yargılandığı, haklarında 'Siyasal casusluk' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezaları istenen davanın üçüncü duruşması İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP’de yeni ittifak sinyali iddiası! Kemal Kılıçdaroğlu aynı modeli yeniden istiyor

Seçim iddiası: Kılıçdaroğlu ittifak için kapılarını çalacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'den Japonya'ya sert uyarı! 'Tarihten ders almazsa geleceği olmaz'

İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! "Geleceği olmaz" tehdidi
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı

Türk futboluna yön veren isim gözaltında! İşte ilk görüntüsü
Dört gollü hezimet sonrası Bursa'da alkışlanan tek isim Arda Güler

Dört gollü hezimet sonrası Bursa'da alkışlanan tek isim o oldu!
Tam umutlanmıştık, Altay'ın hatası her şeyi bitirdi! Tribünler affetmedi

Ne yapıyorsun Altay? Bedelini çok ağır ödedi
“Doğruluk mu, cesaret mi?” oyunu kanlı bitti: Kuzenler birbirini bıçakladı

Kuzenlerin oyunu bıçaklı kavgaya dönüştü: İkisi de hastanelik oldu
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı

Mal varlığıyla belediye bütçesini 4'e katlayan müdür
Fon soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı, sayı 56'ya yükseldi

Milyarlık fon soruşturması giderek büyüyor! Sayı yine arttı