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İmamoğlu: Susuzluk alarmıyla ilgili bir sorun henüz İstanbul'un gündeminde yok

Güncel Haberler

Barajlardaki doluluk oranı alarm verirken gözlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşları rahatlatan bir açıklama geldi. Ülke olarak son 25 yılın en kurak dönemini yaşadığımızı ifade eden İmamoğlu, "Susuzluk alarmıyla ilgili bir sorun henüz İstanbul'un gündeminde yok" dedi.

İstanbul'da beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle kuraklıkla birlikte barajların doluluk oranları da gözle görülür şekilde düştü. İSKİ'nin resmi sitesinde paylaştığı verilere göre Büyükçekmece Gölü'nün geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 94.45 olarak ölçülmüştü. Geçen yıla kıyaslı baraj gölünde yüzde 64'lük bir düşüş oldu.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Megakentte barajlardaki doluluk oranı alarm verirken gözlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi. Ülke olarak son 25 yılın en kurak dönemini yaşadığımızı vurgulayan İmamoğlu, "Buraya İSKİ'yle ilgili toplantıdan geliyorum. Tabi ki susuzluk alarmıyla ilgili bir sorun henüz İstanbul'un gündeminde yok. Ama gerçekten son 25 yılın en kurak dönemini yaşıyor İstanbul ve bütün ülke. Yani bu işin İstanbul'u yok" dedi.

BELLİ TEDBİRLER ALINACAK

Açıklamasının devamında önümüzdeki günlerde belli tedbirler alacaklarını ifade eden İmamoğlu, "Bursa'da da bazı barajlar kurudu. İstanbul Ankara da çok dibe indi. Haritaya baktığınızda kuraklık bütün coğrafyanın sorunu. İSKİ'de yaklaşık bir buçuk iki saat bu sabah bunun toplantısını yaptık. Belli tedbirlerimiz var, tasarruftan birçok hususa kadar. Bunlarla ilgili açıklamalarımız olacak" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Ekrem İmamoğlu İstanbul Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

sade vatandaş:

şu ortamda temizlik yapıyorum diye her gün duş almak kombiden sıcak su gelene kadar boşa akıtmak israfın daniskasıdır deprem bölgelerinde onbinlerce insan haftalardır banyo yapmamış durumda susuzluğun kıymetini şu an en iyi onlar anlıyor o yüzden suyu bencilce kullanıp israf etmeyin

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Ertuğrul Şamlı:

istanbulun 50 yıllık su sorunu yok diye biliyorum eski belediye öyle söylemişti

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