Haberler

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında gözaltına alınan 25 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim’deki ihale usulsüzlükleriyle ilgili 25 kişi tutuklandı, 35 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ndeki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 25 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmada, İBB'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçunun işlendiği değerlendirilerek gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Cumhuriyet savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerden 33'ü tutuklanmaları, diğer 27'si haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın tutuklanmalarını talep ettiği şüphelilerin isimleri şöyle:

"Ahmet Sırtlı, Sabri Bakır, Halil İbrahim Böyükparmaksız, Hayrettin Bakır, Kurtuluş Acar, Selim Çolak, Büşra Emen, Halil Koçan, İsmail Koçan, Sinan Bilgin, Gökhan Parlak, Yasin İpek, Sema Akça Oflaz, Zeynel Duman, Ethem Pişkin, Erhan Çamkıranoğlu, Aydın Soydaş, Emin Ayaz, Ömer Yazıcı, Merve Öztopaloğlu Küçükel, Sercan Öztürk, Elif Köleoğulları, Yavuz Şaştım, Oğuzhan Şaştım, Hamdi Sağlam, Mustafa Özay, Zeliha Sırtlı, Salih Kuzu, Kübra Sılık, Mansur Güneş, Mehmet Alkanalka, Bozan Aslan, Nurullah Yetiştiren."

Sulh ceza hakimliği ise toplam 25 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, aralarında Hilal Koçan, Selim Çolak, Nurullah Yetiştiren, Mustafa Özay, Sema Akça Oflaz, Erhan Çamkıranoğlu, Aydın Soydaş ve Merve Öztopaloğlu Küçükel'in de bulunduğu 35 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, soruşturma kapsamında 18 Mayıs'ta İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 57 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Yargıtay'a ilk itirazımızı yaptık

Mutlak butlak kararının ardından Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 18 ünlü isim gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Mutlak butlan tarihini bilen gazeteciden çok konuşulacak iddialar
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı