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İmamoğlu'nun Youtube Kanalı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Hesabına Erişim Engeli Kararı

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EngelliWeb, Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabına 'milli güvenlik ve kamu düzeni' gerekçesiyle erişim engeli kararı verildiğini duyurdu.

(ANKARA) - EngelliWeb, Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı hakkında erişim engeli kararı verildiğini duyurdu.

EngelliWeb'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, erişim engeli kararının "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, İmamoğlu'nun 787 bin aboneli YouTube kanalı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin 222 bin takipçili X hesabının henüz Türkiye'den görünmez kılınmadığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA
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