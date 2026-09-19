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İmamoğlu'nun Tuzla davası videosunda 2 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak anlatıldı

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İmamoğlu'nun Tuzla davası videosunda 2 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak anlatıldı
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Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaretten aldığı 2 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak kararına ilişkin video yayınladı. Videoda, aynı sözler ve aynı dosyada 2 beraatın ardından hakim değişince ceza verildiği anlatıldı.

(ANKARA) - Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı hapis ve siyasi yasak kararına ilişkin video yayınladı. Videoda, "Aynı sözler, aynı dosya iki ayrı beraat. Sonra hakim değişti ve karar değişti" ifadelerine yer verildi.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararına ilişkin video yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından "Bir davanın anatomisi: Tuzla davası…" notuyla paylaşılan videoda, İmamoğlu'nun aynı sözler ve aynı dosya kapsamında daha önce 2 kez beraat ettiği, hakim değişikliğinin ardından ise ceza aldığı anlatıldı.

"Aynı sözler, aynı dosya iki ayrı beraat. Sonra hakim değişti ve karar değişti" ifadelerinin yer aldığı videoda, İmamoğlu hakkında Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle açılan davada yaşanan süreç ve verilen kararlar kronolojik olarak anlatıldı.

Kaynak: ANKA
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