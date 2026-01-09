Haberler

İbb Davasında Tüm Sanıkların Tutukluluğuna Devam Kararı

İBB iddianamesi kapsamında yapılan tutukluluk incelemesinde, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

(ANKARA)- İBB iddianamesi kapsamında aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu tüm sanıkların tutukluluk incelemesinin ardından tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, İBB iddianamesi kapsamında, İstanbul 40. ağır ceza Mahkemesi nezdinde görülen kovuşturma sürecinde bugün yapılan tutukluluk incelemesinde aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
