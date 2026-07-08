İmamoğlu Hakkında Duruşmadaki Sözleri Nedeniyle Jet Soruşturma

(İSTANBUL) 414 sanıklı İBB Davası'nın görüldüğü mahkemede tutukluluğunun 476. gününde savunma sırası gelen ancak savunma yapmadığı gerekçesiyle salondan çıkarıtılan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bazı sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Duruşmadaki sözlerin komuoyuna yansımasından kısa süre sonra soruşturmayı başlatan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyasında sanık Ekrem İMAMOĞLU hakkında, 08/07/2026 tarihli duruşmada, mahkeme heyeti önünde sarf ettiği, 'ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım...' şeklindeki sözleri nedeniyle, "kamu görevlisini tehdit" suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır"

Kaynak: ANKA