İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasının Ardından İzinsiz Gösteri Davası Başladı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan, aralarında gazetecilerin de olduğu 99 kişinin yargılanmasına başlandı. Mahkeme, dosyada isimleri geçen 8 gazeteci ve 4 avukatın dosyasını ayırarak eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katılan 99 kişinin 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşma salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda görüldü.

GAZETECİ VE AVUKATLARDAN OLUŞAN 12 KİŞİNİN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyeti, Saraçhane'deki protestolar sırasında gözaltına alınan ve bir süre tutuklu kalan 8 gazeteci ve 4 avukatın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Bahsi geçen 12 kişinin bir sonraki duruşmada savunma yapmalarına karar verildi. Duruşma, olay gününe ait kamera görüntüleriyle sanıkların fotoğraflarının karşılaştırılarak izinsiz yürüyüşlere katılıp katılmadığı, polise zor kullanıp kullanılmadığı, dağılmamakta ısrar edip etmediği gibi konuların tespit edilmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verilerek, 3 Ekim tarihine ertelendi.