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İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasının Ardından 7 Kişi Yargı Önüne Çıktı

İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasının Ardından 7 Kişi Yargı Önüne Çıktı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle haklarında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 7 kişinin duruşması 2 Ekim'e ertelendi.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 7 kişinin yargılandığı duruşma 2 Ekim'e ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katılan 7 kişinin 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı duruşma İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma 2 Ekim tarihine ertelendi. Mahkeme, 6 kişinin adli kontrol kararlarının kaldırılmasına hükmetti.

6 KİŞİNİN ADLİ KONTROL KARARLARI KALDIRILDI

Savcılık, görüntülerin incelenip rapor hazırlanması için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine, beyanları alınan 6 sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına ve beyanı alınmayan bir sanık hakkındaki adli kontrolün ise devamına karar verilmesini talep etti. Duruşma 2 Ekim 2025 tarihine erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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