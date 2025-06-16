İmamoğlu'nun Duruşması Başlıyor

İmamoğlu'nun Duruşması Başlıyor
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İmamoğlu'nun Duruşması Başlıyor
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili ifadeleri nedeniyle açılan davanın ikinci duruşması bugün Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görülecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili ifadeleri nedeniyle açılan davanın ikinci duruşması başlayacak. Duruşma Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu 2 numaralı duruşma salonunda görülecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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