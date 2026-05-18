Haberler

İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davada istinaf başvurusu reddedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davada istinaf başvurusu, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Kararın ardından 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yolu açık.

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesine ilişkin yaptığı istinaf başvurusu kabul edilmedi.

İmamoğlu'nun istinaf başvurusu, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi tarafından karara bağlandı.

Daire, istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğuna, istinaf dilekçesinde ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığına hükmetti.

İstinaf başvurusunu reddeden Daire, kararın tebliğinin ardından 30 gün içinde Danıştaya temyiz yolunun açık olduğunu kaydetti.

Davanın geçmişi

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, İdare Mahkemesine başvurarak, İstanbul Üniversitesinin diploma iptaline ilişkin yürütmenin durdurulmasını istemişti.

Mahkemeye sunulan dilekçede, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından 18 Mart 2025'te alınan, İmamoğlu'nun yatay geçişinin, mezuniyetinin ve diplomasının iptaline yönelik kararın öncelikle yürütmesinin durdurularak iptali istenmişti.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 25 Temmuz 2025'teki kararında, diplomanın iptaline karşı yürütmenin durdurulması talebini reddetmişti.

Mahkeme daha sonra, üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açılan davanın da reddine karar vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan ceza davası ise İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıl sır çözüldü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı

Tutuklanması sonrası AK Partili isimden manidar paylaşım
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

1 yıldır kayıptı! Kan donduran cinayete kurban gitmiş
Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu

Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra bir ilk: Mezarlar açılıyor
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali