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İmamoğlu'nun yargılandığı 'Bilirkişi Davası'nda duruşma 8 Aralık'a ertelendi

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Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi S.B.'ye yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı dava, cumhuriyet savcısının değişmesi sebebiyle 8 Aralık 2026'ya ertelendi.

Ekrem İmamoğlu'nun, bilirkişi S.B.'ye yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın duruşması, cumhuriyet savcısının değişmesi nedeniyle 8 Aralık'a ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi S.B.'ye yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Bir önceki duruşmada oluşturulan ara kararda, İmamoğlu hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan dava açıldığı ve bu suçun ön ödeme kapsamında bulunduğu belirtilmişti. Bunun üzerine İmamoğlu'nun avukatları tarafından ön ödeme yapıldı. Mahkeme, cumhuriyet savcısının değişmesi nedeniyle duruşmayı 8 Aralık 2026 tarihine erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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