İmamoğlu'ndan İktidara NATO Zirvesi Tepkisi: Ankara'da Ortaya Çıkan Tablo, İktidarın Kendi Halkına Duyduğu Güvensizliği Bir Kez Daha Ortaya Koydu

(ANKARA)- Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesi alınan tedbirler nedeniyle iktidara tepki göstererek, "NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da ortaya çıkan tablo, iktidarın kendi halkına duyduğu güvensizliği bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesinde alınan tedbirler nedeniyle iktidara tepki gösterdi. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından yaptığı konuya ilişkin açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da ortaya çıkan tablo, iktidarın kendi halkına duyduğu güvensizliği bir kez daha ortaya koydu."

Kendine güvenen bir hükümet, ülkesini ve halkını misafirlerinden saklamaya çalışmaz. Gazeteciden ve ifade özgürlüğünden çekinmez. Vatandaşından utanmaz. Yurttaşını tehdit gibi görmez. Şehrin olağan hayatını askıya alarak itibar kazanacağını aklından bile geçirmez.

Zirve öncesinde gözünün üstünde kaşın var denilerek gözaltına alınan yüzlerce kişi, akreditasyonu engellenen gazeteciler, olağanüstü güvenlik önlemleriyle günlük hayatından koparılan bir başkent… Erdoğan'ın ülkemize reva gördüğü tablo budur.

Türkiye'nin panellerin veya kapalı yolların arkasında gizlenecek, utanılacak bir görüntüsü yoktur. Asıl utanılacak olan iktidarın yok ettiği kurumlar, bitirmeye ant içtiği demokratik birikim, yurttaşlara reva görülen antidemokratik uygulamalar ve artık arşa varan hukuksuzluklardır. Bunları da panellerle kapatamazsınız. İtibar demokratik ve özgür bir toplumla kazanılır."

Kaynak: ANKA