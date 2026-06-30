Haberler

İmamoğlu'ndan İktidara NATO Zirvesi Tepkisi: Ankara'da Ortaya Çıkan Tablo, İktidarın Kendi Halkına Duyduğu Güvensizliği Bir Kez Daha Ortaya Koydu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi alınan güvenlik tedbirlerini eleştirerek, iktidarın halkına güvensizliğini ortaya koyduğunu söyledi.

(ANKARA)- Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesi alınan tedbirler nedeniyle iktidara tepki göstererek, "NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da ortaya çıkan tablo, iktidarın kendi halkına duyduğu güvensizliği bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesinde alınan tedbirler nedeniyle iktidara tepki gösterdi. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından yaptığı konuya ilişkin açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da ortaya çıkan tablo, iktidarın kendi halkına duyduğu güvensizliği bir kez daha ortaya koydu."

Kendine güvenen bir hükümet, ülkesini ve halkını misafirlerinden saklamaya çalışmaz. Gazeteciden ve ifade özgürlüğünden çekinmez. Vatandaşından utanmaz. Yurttaşını tehdit gibi görmez. Şehrin olağan hayatını askıya alarak itibar kazanacağını aklından bile geçirmez.

Zirve öncesinde gözünün üstünde kaşın var denilerek gözaltına alınan yüzlerce kişi, akreditasyonu engellenen gazeteciler, olağanüstü güvenlik önlemleriyle günlük hayatından koparılan bir başkent… Erdoğan'ın ülkemize reva gördüğü tablo budur.

Türkiye'nin panellerin veya kapalı yolların arkasında gizlenecek, utanılacak bir görüntüsü yoktur. Asıl utanılacak olan iktidarın yok ettiği kurumlar, bitirmeye ant içtiği demokratik birikim, yurttaşlara reva görülen antidemokratik uygulamalar ve artık arşa varan hukuksuzluklardır. Bunları da panellerle kapatamazsınız. İtibar demokratik ve özgür bir toplumla kazanılır."

Kaynak: ANKA
CHP'de 26 il başkanı görevden alındı

CHP'de yeni dalga! 20'den fazla isim görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak

Yeni düzenleme! 400 bin kişi askerlikten muaf olacak
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

Devlet hastanesinde uygunsuz görüntüler! Hastalar rezaleti izledi
Ayşe Tokyaz'ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım

Bavul içinde yol kenarına bırakılmıştı! Katilden itiraf gibi sözler
Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi
Almanya'da yaşanan fiyasko sonrası Nagelsmann'dan ortalığı alevlendirecek sözler

7 milyon nüfuslu ülkeye elendi! Maçtan sonra söylediğiyle kaos çıkardı
Bilecik'te 'Ben gidiyorum' notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp

Yiğit'ten günlerdir haber yok! Babasına bıraktığı not kahretti
Kanal D ana haber sunucusu Deniz Bayramoğlu’nun işine son verildi

Kanal D'de sürpriz ayrılık: İşine son verildi