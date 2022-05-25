İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'na: "Çağrınızı Duyduk Sayın Genel Başkanım. 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız" - Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediyelere yaptığı "öğrenci yurdu" çağrısıyla ilgili "Dün akşamki çağrınızı duyduk Sayın Genel Başkanım. İBB tarihinde ilk kez geçen yıl 3 öğrenci yurdu açtık. 2022'de 2 bin, 2023'te 5 bin kişilik yurt kapasitesine ulaşacağız" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam yaptığı yurt çağrısına yanıt verdi. İmamoğlu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Dün akşamki çağrınızı duyduk Sayın Genel Başkanım. İBB tarihinde ilk kez geçen yıl 3 öğrenci yurdu açtık. Başka dernek ve vakıflara verilmek üzere inşaatı devam eden yurtları İBB'ye kazandırdık. 2022'de 2 bin, 2023'te 5 bin kişilik yurt kapasitesine ulaşacağız. İBB olarak sadece 3 yılda 115 binden fazla öğrencimize 3 bin 200 TL öğrenci yardımı sağladık. Hedef koyduğumuz yıllık 75 bin burs hedefine, gelecek eğitim öğretim yılında ulaşıyoruz. @kilicdarogluk."

KILIÇDAROĞLU'NDAN BELEDİYELERE YURT ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yayınladığı videoda, eğitim adı altında kurulan vakıflar aracılığıyla yurt dışına para aktarıldığını belirterek, "Son olarak halkın belediyelerine sesleniyorum. Bu paravan derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkmak, boynumuzun borcudur. Bu derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkın. Yurtlarınıza alın. Onlar masum, onlar suçsuz" demişti.