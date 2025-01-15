İmamoğlu'ndan Gözaltı Eleştirisi: 'Bu Rutin Uygulama Değil'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Nerede oldukları belli olan, ne zaman çağrılsa gelecek ve hesap verebilecek olan kamu görevlileri ve belediye başkanımız Rıza kardeşim şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştır." dedi.

İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına değindi.

Gözaltı uygulamasını eleştiren İmamoğlu, "Gözaltı tedbiri, hukuken ancak tarafların ifadelerinin normal şartlarda alınamadığı, engellerin oluştuğu veya oluşacağı durumlarda uygulanacak bir tedbirdir. Sanki bu rutin uygulamaymış gibi, her gün evinden şafak vakti insanlar baskınla alınıyormuş gibi, nerede oldukları belli olan, ne zaman çağrılsa gelecek ve hesap verebilecek olan kamu görevlileri ve belediye başkanımız Rıza kardeşim şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Yargının önünde herkesin eşit olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Gazetelere adeta yeni siparişleri gösterir gibi savcılık kaynaklı, İstanbul'un CHP'li başka belediyelerinin de hedefte olduğu sözde bilgisini vermek ne adalete ne mertliğe ne de insanlığa yakışıyor." diye konuştu.

Operasyonlara karşı milletle beraber hareket edeceklerini dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu konu artık sadece CHP'nin ya da bir başka partinin sorunu olmaktan çıkmıştır. Bugün bizim belediye başkanlarımızın meselesi gibi görenler, öyle kafasını kuma sokarak bunu görmezden gelemezler. Buradan beni istemeyene, hayatı bana dar etmeye çalışana meydan okuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve bana ulaşmak ise hedefiniz, benim yol arkadaşlarıma ve ailelerine çile çektirmenize, bahaneler yaratmanıza, ara yollar üretmenize gerek yok. İşte siyasi yasak davam orada, istinaf mahkemesinde. Madem hedefiniz benim, onayın cezamı, milleti rahat bırakın."

İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde "ihaleye fesat karıştırma" suçundan Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın da henüz sonuçlanmadığını, duruşmanın 11 Nisan'a ertelendiğini dile getirdi.

Hakkında, 2 ayrı bilirkişi heyetinin olumlu raporu olduğunu belirten İmamoğlu, davanın keyfi olarak uzatılıp sonuçlandırılmadığını savundu.

İmamoğlu, bir gazetecinin "Hedefin bütünüyle siz olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Vallahi herkes öyle düşünüyor, ben değil ki. Sokakta gidin, hangi partiye oy versin vermesin sorun 100 kişiye, deyin ki 'Bu işlerin sebebi nedir?' İddia ediyorum en az 90'ı 'Evet, o.' diyecek. Bu İstanbul'un koltuğu 16 milyon insanın koltuğu, millete ait. Seçimle geldik, seçimle gideceğiz. Ben demiyorum, millet diyor." şeklinde yanıt verdi.