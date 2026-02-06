Haberler

6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... İmamoğlu: "Unutmadık, Unutmayacağız…"

Güncelleme:
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla unutmayacağız mesajı yayımladı ve İBB'nin deprem sürecindeki çalışmalarını hatırlattı.

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından, "Unutmadık, unutmayacağız…" mesajını paylaştı. Paylaşımda, deprem zamanında İBB'nin yürüttüğü çalışmları içeren bir video da yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
