Ekrem İmamoğlu'ndan Deniz Göktaş'ın Tutukluluğuna Tepki: Muktedir, 86 Milyonun Aklıyla Alay Ediyor

(İSTANBUL)- Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki göstererek, "Deniz Göktaş'ı tutuklamak nedir biliyor musunuz? Muktedir, 86 milyonun aklıyla alay ediyor. Zeki, akıllı, üreten yurttaşına, gencine düşmanlık yapıyor. Onun için varsa yoksa dalkavuklar" dedi.

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Deniz Göktaş'ı tutuklamak nedir biliyor musunuz? Muktedir, 86 milyonun aklıyla alay ediyor. Zeki, akıllı, üreten yurttaşına, gencine düşmanlık yapıyor. Onun için varsa yoksa dalkavuklar. Oysa mizahın görevi budur; siyasetçiyi de, iktidarı da, muhalefeti de eleştirir. Vatandaşın kutsalı, sandık günü çok yakın. El mi yaman bey mi yaman göreceğiz. Son söz Deniz'e: 'Neşemizi çalamazlar ya'"

Kaynak: ANKA