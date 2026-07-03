Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Deniz Göktaş'ın Tutukluluğuna Tepki: Muktedir, 86 Milyonun Aklıyla Alay Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki göstererek, 'Muktedir, 86 milyonun aklıyla alay ediyor' dedi.

(İSTANBUL)- Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki göstererek, "Deniz Göktaş'ı tutuklamak nedir biliyor musunuz? Muktedir, 86 milyonun aklıyla alay ediyor. Zeki, akıllı, üreten yurttaşına, gencine düşmanlık yapıyor. Onun için varsa yoksa dalkavuklar" dedi.

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Deniz Göktaş'ı tutuklamak nedir biliyor musunuz? Muktedir, 86 milyonun aklıyla alay ediyor. Zeki, akıllı, üreten yurttaşına, gencine düşmanlık yapıyor. Onun için varsa yoksa dalkavuklar. Oysa mizahın görevi budur; siyasetçiyi de, iktidarı da, muhalefeti de eleştirir. Vatandaşın kutsalı, sandık günü çok yakın. El mi yaman bey mi yaman göreceğiz. Son söz Deniz'e: 'Neşemizi çalamazlar ya'"

Kaynak: ANKA
Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü

Komşuda bir patlama daha! Can kaybı yine çok yüksek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
Kayseri'de bunalıma giren genç yaşamına son verdi

Daha 20 yaşındaydı! Korkunç şekilde canına kıydı
Salah'ın mutluluk gözyaşları

Son turnuvasında destan yazıyor! Maç bitti hüngür hüngür ağladı
100 milyon ton kaya ile deniz doldurularak Trabzon'a yeni havalimanı inşa edilecek

100 milyon ton kaya ile doldurulacak! Bir ilimizde büyük dönüşüm
Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Milli futbolculardan Hacıosmanoğlu'na rest!
İlaçlanan ağaçtan topladığı kirazdan yedikten sonra fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti

Ağaçtan toplayıp yediği meyve, sonu oldu! Eşi de yaşam savaşı veriyor
Kaybolan ineğini ararken sürprizlerin en güzeliyle karşılaştı

Kaybolan ineğini ararken sürprizlerin en güzeliyle karşılaştı