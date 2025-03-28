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İmamoğlu'ndan Avukatının Gözaltına Alınmasına Sert Tepki

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Ekrem İmamoğlu, avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alınmasına karşı çıkarak, 'Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar' dedi.

(İSTANBUL) - Ekrem İmamoğlu, avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alınmasına, "Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, gece saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda gözaltına ilişkin, "Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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