İstanbul merkezli "usulsüz iskan" operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmalar kapsamında, İstanbul merkezli 3 ildeki "usulsüz iskan raporu" operasyonunda 27 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen bilirkişi raporlarında, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada, parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çalışmalarda, ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat şirketine söz konusu yapılarla ilgili "yapı kullanım izin belgesi (iskan)" düzenlendiği tespit edildi.

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Giresun ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında belediye, inşaat ve yapı denetim firması çalışanlarının olduğu 27 zanlı gözaltına alındı.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu elebaşılığında kurulan suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında, Beylikdüzü'nde bulunan bir kısım parsellerde 2015 yılında 1 metrekarelik alanlara Yapı Denetim Bilgi Formu düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, bu alanlarda yapılacak yapılar için yapı denetim firmalarının bu bilgi formlarına istinaden önceden belirlendiği, akabinde 2022-2023 yıllarında yapılacak yapılara aktarıldığı ve İmamoğlu İnşaat tarafından bir kısım projelerde faaliyet gösterecek yapı denetim firmalarının önceden belirlenerek ruhsata aykırı yapılar yapıldığı ifade edildi.

Yapıların ruhsata aykırı olmasına rağmen bu yapı denetim firmaları tarafından muvazaalı bir şekilde ruhsata aykırılığın görmezden gelindiği iddialarına ilişkin alınan bilirkişi raporları doğrultusunda, "resmi belgede sahtecilik", "imar kirliliğine neden olma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 28 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilen açıklamada, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 27 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, yurt dışında olması nedeniyle 1 şüpheli hakkındaki yakalama çalışmasının sürdüğü belirtildi.