Haberler

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 24. duruşması sona erdi


İstanbul'da, 'çıkar amaçlı suç örgütü' iddialarıyla yargılanan 414 sanığın duruşmasında, tutuklu sanıklar savunma yaptı. Ali Rıza Akyüz ve Elçin Karaoğlu, suçlamaları reddederek, işleyişlerde herhangi bir yanlışlık olmadığını belirtti.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 92'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 24. duruşmasında bir kısım sanıkların savunmaları alındı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz savunma yaptı.

Cumhuriyet savcısının "Capacity'in yöneticileri, avukatı ve mimarının rüşvet iddiaları var. Beyanları var. Ses kaydı var. Kayıtta isminiz geçmiyor ama sizinle ilgili anlatımları destekleyen beyanlar var. Rüşvet talep ettiğiniz söyleniyor. Rüşvet rakamları var. Ne söyleyeceksiniz?" sorusuna Akyüz "Rakamlar birbirini tutmuyor. 3 diyen var, 5 diyen var. Hepsi kurgu." şeklinde cevap verdi.

Sanık Akyüz, savcının "Alışveriş merkezine 197 milyon lira ceza kesilmesi neye göre belirlendi?" sorusunu "Cezayı ben kesmiyorum ama baktım. Net inşaat alanını alarak hesaplamışlar." şeklinde cevapladı.

Söz alan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, Akyüz'e "Siz CHP'lisiniz. Siyaset yapıyorsunuz, belediye meclis üyesisiniz. Sizinle birtakım irtibatlarımız var. Özel vasıflı mısınız? Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak ben size meşru, gayrimeşru veya herhangi bir konuda dolaylı veya direkt bir talimatım baskım olmuş mudur?" sorusunu yöneltti.

Sanık Akyüz, buna ilişkin "Kesinlikle olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Duruşmada, Akyüz'ün avukatları da savunma yaptı.

İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun savunması

Tutuklu sanıklardan İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu ise Esenler ve Avcılar belediyelerinde çalıştıktan sonra Beylikdüzü Belediyesine geçtiğini anlattı.

1 Eylül 2020'de ise İBB'ye geçtiğini aktaran Karaoğlu, belediyenin karar alındığı toplantılarda bulunmadığını ve torpille bir yerlere gelmediğini savundu.

Kendisine iddianamede "Beylikdüzü ekibinden" denildiğini ancak kendisinin evlendiğinden beri Beylikdüzü'nde oturduğunu aktaran Karaoğlu, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğünün işleyişini aktardı.

Karaoğlu, "Kamuda yapılmış işler bir örgüt faaliyeti olarak kabul edilemez. İBB'de yaklaşık 100'den fazla müdür vardır. Ben de bunlardan bir tanesiyim." beyanında bulundu.

Müdürlüğü yaptığı işlemlerde hiçbir eksiklik, ihmal veya yanlış bir durumun olmadığını savunan Karaoğlu, "Örgüt üyesi olduğum ileri sürülüyor. Kimseden talimat almadım. Örgüt üyesi değilim, talimatı ilgili yasadan aldım. Örgüt denilen yapılanma nedir? Açıkçası burada onu da anlamadım." diye konuştu.

Duruşma, sanığın savunmasının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız

Trump, ablukayı kaldırmak için şartını açıkladı! Gözler şimdi İran'da
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar

Yeni adımlar atılıyor! Okul saldırılarıyla ilgili Erdoğan'dan açıklama
Haberler.com
500

Kahramanmaraş’ta yeni İl Milli Eğitim Müdürü göreve başladı

Okul saldırısının ardından değişiklik! Yeni isim göreve başladı
'Artiz ne arar la pazarda?' sözüyle fenomen olmuştu, 20 yıl sonra ortaya çıktı

20 yıl sonra ortaya çıktı
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı

Kahramanmaraş’ta yeni İl Milli Eğitim Müdürü göreve başladı

Okul saldırısının ardından değişiklik! Yeni isim göreve başladı
Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması

Beklenen haber geldi!
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında 24 yıl hapis cezası istendi

İspanya başbakanının eşinin başı dertte! Rekor hapis talep edildi