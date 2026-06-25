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"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 57. duruşması sona erdi

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İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 59'u tutuklu 414 sanık yargılanıyor. 57. duruşmada İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün savunma yaptı, suçlamaları reddetti. Duruşma 29 Haziran'a ertelendi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 57. duruşması tamamlandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanık İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün savunma yaptı.

Sanık Akgün, şehir plancısı olduğunu belirterek, "Çok sayıda teftişten geçtim, memuriyetimde tek bir disiplin suçu bile yoktur." dedi.

Yerel yönetimlerdeki mesaisine 2012'de Beylikdüzü Belediyesi'nde başladığını aktaran Akgün, Ekrem İmamoğlu'nun 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasının ardından, planlama büro sorumlusu ve plan proje müdürlüğü görevleri yaptığını anlattı.

Akgün, İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olunca 2023 yılında İmar Daire Başkanlığı yaptığını ve sonrasında genel sekreter yardımcılığına geçtiğini belirterek, "Göreve geldikten sonra İstanbul'da silüet onayı kararlarını içerecek biçimde, kent estetiği ve şehirciliğe ilişkin kararların ne şekilde, hangi gerekçelerle, hangi belge ve projelere dayanarak alınacağı kural ve kaidelere bağlanmıştır." beyanında bulundu.

Belediyecilikte daha birçok alanda gerçekleştirdikleri işlemlerin disiplin altına alındığını, kriterlerin belli ve keyfiyetten uzak hale getirildiğini öne süren Akgün, "İstanbul'un tarihi, kültürel mirasının, kentin önemli bir kimlik değeri olan ama maalesef yıllar itibarıyla gerçekleşen yanlış uygulamalarla tahrip edilen silüetinin korunması amacıyla, farklı uzmanlık alanlarından gelen, konularında deneyimli meslek insanları ve idarecilerden oluşan bir komisyonda yürütülen değerlendirmeler doğrultusunda kararlar alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Akgün, kendisi hakkında ifade verenlerin yalan beyanda bulunduklarını savunarak, silüetlerin onaylanması için para alındığı iddialarını reddetti.

Kendisine veya başkasına yarar sağlamak için bir menfaatinin ya da yönlendirmesinin olmadığını iddia eden Akgün, belediyedeki işlemlerin kurala ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştiğini, tüm işlemlerin kamu yararı gözetilerek yapıldığını savundu.

Sanık Akgün'ün savunmasını bitirmesinin ardından duruşma, avukatlarının savunmasının alınmasına devam edilmek üzere 29 Haziran Pazartesi gününe ertelendi.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar
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