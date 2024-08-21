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İmamoğlu'ndan sürpriz ziyaret! Kılıçdaroğlu'nun bir konudaki tepkisi görüşmeye damga vurmuş

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Sürpriz görüşmede kulis bilgilerine göre, Özgür Özel'in "normalleşme" adımlarına tepki gösterdiği, ikili arasında tartışmaya neden olduğu belirtildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Görüşmede, Özgür Özel'in "normalleşme" adımlarına Kılıçdaroğlu'nun tepki gösterdiği öğrenildi.

İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA SÜRPRİZ ZİYARET

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün evinde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmenin planlı olmadığı, İmamoğlu'nun dün akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak ziyaret etmek istediğini söylediği öğrenildi. İmamoğlu, görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, Kurultayın ardından dün ilk kez bir araya geldi.

İmamoğlu'ndan sürpriz ziyaret! Kılıçdaroğlu'nun bir konudaki tepkisi görüşmeye damga vurmuş

GÖRÜŞME TALEBİ İMAMOĞLU'NDAN GELMİŞ

Görüşmeyle ilgili kulislerden bilgiler geldi. Kulis bilgilerine göre, görüşme talebinin ilk olarak İmamoğlu'ndan gittiği, önce Hacı Bektaş-ı Veli'de Kılıçdaroğlu'nun kulağına talebini söyleyip sonra telefonla aradığı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "NORMALLEŞME" TEPKİSİ

Görüşmede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "normalleşme adımları ikili arasında eleştiri konusu oldu. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun yürüdüğü yolda Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğini arkasında görmek istediğini belirtiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Sinan Bulduk:

Memleketin Yunanistan’a iltica etmen dileğiyle eko..

26
29
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Ali Tokgöz:

Bunlar bir zamanlar baba-oğul değilmiudi

24
6
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Nurullah Aydın:

ŞARAPÇI EKO YİNE NEYİN PEŞİNDE

18
9
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Safe Safer:

Yanar döner dansözler yine sahnede

10
3
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