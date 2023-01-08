İmamoğlu İYİ Parti İl Kongresi'nde konuştu

İYİ Parti İstanbul İl Kongresi'ne katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Ben bu salonda adaylığımı ilan ederek yola çıkmıştım. Bugün tekrar o anları hatırladığımda meşakkatli 4 yılı aşkın bu süreçte Allah şahit ki en büyük duam millete mahcup olmamaktır. O milletin kıymetli evlatları bu salonda da var. Umarım buradaki kıymetli İstanbullulara da mahcup olmamışımdır." dedi.

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 3. Olağan İl Kongresi bugün Genel Başkan Meral Akşener'in de katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Programa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu da burada sahneye çıkarak açıklamalarda bulundu.

"EN BÜYÜK DUAM MİLLETE MAHCUP OLMAMAKTIR"

Millet İttifakı'ndaki uyuma dikkat çeken İmamoğlu, "Çok değerli anlar yaşadık. Çok güzel anlar yaşadık. Zorlukları yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Ama biz sürecin her anını bilen, o güzel anları sıkıntılı anları tedbirleri coşkularıyla hazırlıklı olan bir milletiz. En büyük gücümüz milletin gücü. Ben bu salonda adaylığımı ilan ederek yola çıkmıştım. Bugün tekrar o anları hatırladığımda meşakkatli 4 yılı aşkın bu süreçte Allah şahit ki en büyük duam millete mahcup olmamaktır. O milletin kıymetli evlatları bu salonda da var. Umarım buradaki kıymetli İstanbullulara da mahcup olmamışımdır." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA GÜÇLÜ BİR UYUMA İHTİYACIMIZ VARDI"

İmamoğlu, sözlerinin devamında "Elbette İstanbul'da güçlü bir uyuma ihtiyacımız vardı. O uyumun iki insanı değerliydi. CHP İl Başkanı Canan Hanım, İYİ Parti İl Başkanı, kıymetli dostum Buğra Kavuncu. Genel kurulunuzun en güzel sonuçlarla sonuçlanmasını, mücadelemizin aynı duygularla, hatta saygıdeğer Buğra Kavuncu dostumun birlikte koyduğumuz uyumun daha da üstüne çıkarak yürütmeyi arzuladığımız günleri hep beraber sağlarız diyorum." dedi.

"2019'DAN İTİBAREN TÜRKİYE'NİN BAŞINA GELEN EN GÜZEL ŞEY MİLLET İTTİFAKI"

İBB Başkanı açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Millet İttifakı'nın yarattığı ortaya koyduğu o güzel sürecin en güçlü hissedildiği yer de iddia ile söylüyoruz ki İstanbul'dur. Tuzakları boşa çıkararak İstanbul'da ortaya konan tüm kumpasları paçavraya dönüştüren bu enerjiyle en güçlü şekilde devam eden milleti iradesinin de simgesidir İstanbul. 2019'dan itibaren Türkiye'nin başına gelen en güzel şey, Millet İttifakı. İstanbul'da sizleri ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Kongrenizi bu duygularla kutluyorum. Tabii ki bu güzel gücün mimarları var. Buradan kıymetli Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve siz saygıdeğer Genel Başkanım Meral Akşener tam da o güzel enerjinin ve o güzel duygunun mimarı olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum."