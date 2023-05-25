İmamoğlu ile tartışan pazarcı o anları anlattı: "Ona ' Pkk ile beraber olan onlarla beraber yürüyenler benim tezgahıma gelemez' dedim"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Halk pazarını ziyaret ettiği esnada pazar tezgahında bulunan bir esnafla sözlü münakaşaya girmişti. Pazarda esnaflık yapan vatandaş, yaşananları anlattı. Pazar esnafı Mehmet Özdemir, "Büyük Şehir Belediye Başkanı geldi. Ben de ona ' Pkk ile beraber olan onlarla beraber yürüyenler benim tezgahıma gelemez' dedim. Ondan sonra geldi bana dedi ki ' Pkk'lı sensin ben değilim' " şeklinde konuştu.

Olay, öğlen saatlerinde Bayrampaşa halk pazarında meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öğlen saatlerinde Bayrampaşa halk pazarına ziyaret gerçekleştirdi. Tezgahları dolaşan İmamoğlu esnaflardan biriyle sözlü olarak tartışmaya başladı. Esnaf İmamoğlu'na, terör örgütü PKK ve HDP eleştirisinde bulundu. Kendisini "Ben Anadolu çocuğuyum" diyerek tanımlayan esnafın HDP ile işbirliği tepkisini kaldıramayan İmamoğlu arasındaki tartışma alevlendi. İmamoğlu, esnafı hedef göstererek, "Sen terbiyesiz birisin, ahlaksızsın birisin" diyerek hakaret etti. Esnaf ise İmamoğlu'nun hakareti üzerine "Ahlaksız sensin" cevabını verdi. Tartışma sonrasında Mehmet Özdemir' Bayrampaşa ilçe emniyet müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Pazar tezgahtarı Mehmet Özdemir o olayı anlattı.

"Kendisinden şikayetçi oldum"

Olay sonrasında konuşan Pazar esnafı Mehmet Özdemir, "Ben pazardaydım Büyük Şehir Belediye Başkanı geldi. Ben de ona 'PKK ile beraber olan onlarla beraber yürüyenler benim tezgahıma gelemez' dedim. Ondan sonra geldi bana dedi ki 'PKK'lı sensin ben değilim' dedi. Bazı hakaretlerde bulundu. Ondan sonra ben de dedim ki 'sen esnaf değilsin' ben de ona dedim ki 'ben 60 senelik esnafın bu işi yapıyorum bana esnaflığı öğretemezsin' dedim. Bana yanındakiler dedi ki 'ben Trabzonluyum'. Ben de 'nereli olursan ol ben şehitlerin arkasındayım' dedim. Sonra korumalarına dedi ki 'bunu alın götürün'. Ben de aşağı indikten sonra biraz uzaklaştım. Korumaları geldi beni aldı. Dışarı çıkardı. Daha sonra da tedbir amaçlı olarak avukatımla beraber karakola geldim. Şikayetçi oldum" şeklinde konuştu.