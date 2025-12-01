İmamoğlu: Halkı Durduramazsın
(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi halkın kendisidir, halktır halk. Halkı durduramazsın, halkı engelleyemezsin" paylaşımında bulundu.
Kaynak: ANKA / Güncel