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İmamoğlu Gözaltının Ardından İzni Olmayan Gösteriler: 33 Sanık Hakim Karşısında

İmamoğlu Gözaltının Ardından İzni Olmayan Gösteriler: 33 Sanık Hakim Karşısında
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İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından izinsiz gösterilere katılan 33 kişi hakkında dava açıldı. Duruşma 17 Ekim 2025'e ertelendi.

İSTANBUL'da Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasının ardından devam eden, izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle haklarında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 33 kişi hakim karşısına çıktı. Duruşma 17 Ekim 2025 tarihine ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katılan ve haklarında 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istenen 33 sanık hakim karşısına çıktı. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda devam edildi.

17 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme, haklarında ev hapsi kararı bulunan 6 sanıktan 3'ü hakkında adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme diğer 3 sanığın ise savunmalarının henüz alınmamış olması nedeniyle adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Duruşma, 17 Ekim 2025 tarihine ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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