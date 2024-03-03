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İmamoğlu, Fatih Ordu Caddesi'nin düzenlenmesi törenine katıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Ordu Caddesi ve yakın çevresinin düzenlemesinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. İmamoğlu, caddenin İstanbul'un en güzel caddesi olmaya aday olduğunu belirtti ve yapılan düzenlemelerle yayalara ve bisikletlilere güvenli bir ortam sağlandığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kasım 2022'de başlatılan Fatih Ordu Caddesi ve yakın çevresi düzenlemesinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşan İmamoğlu, Ordu Caddesi'nin, İstanbul'un en güzel caddesi olmaya aday olduğunu söyledi.

İstanbulluların ve turistlerin caddede zevk alarak yürüyeceklerini kaydeden İmamoğlu, "Tüm ulaşım araçlarına caddeyi eşit paylaştırarak, o caddeden yararlanan herkesin ortak çıkarlarını gözeterek, Ordu Caddesi'nde adaletli bir düzenleme sürecini gerçekleştirdik. Ordu Caddesi ve yakın çevresinde yaptığımız düzenlemelerle araçları yavaş seyahat etmeye teşvik ederek, yayalara ve bisikletlilere güvenli bir ortam sağladık." diye konuştu.

İmamoğlu, yaptıkları düzenlemelerle Ordu Caddesi'nin İstiklal Caddesi'ne benzer bir yapıya kavuşacağını dile getirdi.

İlk günden bu yana insana saygı, "kente özen" şiarıyla hareket ettiklerini anlatan İmamoğlu, yaptıkları işleri en ince detayına kadar düşündüklerini, saygılı bir süreç yürüttüklerini kaydetti.

İmamoğlu, "İşlerimizi ortak aklın ve bilimin yol göstericiliğinde yapıyoruz. Bu nedenle bazı gecikmeler olabiliyor. Ama biz göz boyayan, geçici çözümlerin değil, gerçek ve kalıcı çözümlerin peşindeyiz." dedi.

Konuşma yaptığı platforma CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat'ı davet eden İmamoğlu, yerel seçimlerde kendisi ve Polat için oy istedi.

İmamoğlu, daha sonra kurdele keserek caddenin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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