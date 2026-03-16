"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında tedbir talebi

Mahkeme heyeti, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen duruşmaya yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderdi.

Yazıda, şunlar kaydedildi:

"Yargılamanın sağlıklı biçimde yürütülebilmesi, sanıkların savunmalarının tamamlanabilmesi ve yargılama faaliyetlerinin usul kurallarına uygun biçimde devam ettirilebilmesi için, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa, CMK ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sanıkların savunma hakları da gözetilerek, duruşma düzenine uygun bir şekilde yargılama yapılması amacıyla 1. celsesinin 6. oturumuna sanıklar ile vekalet ilişkisi bulunan müdafileri, müştekiler ve müşteki vekilleri ile yargılamayı takip etmek isteyen basın mensupları (daha önce belirtilen kapsama uygun şekilde) ve tutuklu sanıkların 1. veya 2. derece yakınlarından biri ile devam edilmesi ve sayılan kişiler dışındaki kişilerin salona alınmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınması hususlarında, gereği rica olunur."

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise mahkemenin talebi doğrultusunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına güvenlik tedbirlerine ilişkin yazı yazdı.

Yazıda, yargılamanın seyri, duruşma salonunun düzeni ve katılımcılara ilişkin oluşturulan mahkemenin ara kararı uygulanarak, bildirilen sınırlamaya uygun tedbirlerin mevzuat çerçevesinde alınması, Silivri Kaymakamlığının yazısının da dikkate alınarak, yerleşke çevresiyle salona özgülenen bina girişinde, duruşmanın ses ve davranışlarla kesintiye uğramaması için tüm özenin gösterilmesi, suç teşkil edebilecek eylemlere yönelik olarak Başsavcılıktan talimat alınmasının gerektiği belirtildi.

Ne olmuştu?

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda bugün yapılan duruşmaya verilen arada, izleyicilerin bulunduğu alana geçmesi istenen CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, avukat bölümünde oturmaya devam etmişti.

Yaklaşık 1 saatlik ara boyunca Özer'in, avukat bölümünden ayrılmaması üzerine mahkeme heyeti duruşmayı yarına ertelemişti.