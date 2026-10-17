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İmamoğlu davasında duruşma görüntülerini paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldı

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İmamoğlu davasına ait görüntüleri sosyal medyada paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 15-16 Ekim'deki duruşma görüntülerinin paylaşıldığının tespit edildiğini, TCK'nın 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne" ilişkin davanın duruşmaları sırasında çekilen görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu toplam 436 sanığın yargılandığı davanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda 15-16 Ekim'de yapılan duruşmaları sırasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığı tespit edildi.

Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz şekilde kayda alan, sosyal medya hesaplarında paylaşan ve nakleden kişiler hakkında "ses veya görüntülerin kayda alınması" suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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