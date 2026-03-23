Haberler

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının sekizinci duruşması sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da, 'çıkar amaçlı suç örgütü' davasında 8. duruşma gerçekleştirildi. Duruşmada Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın savunması yapıldı. Avukatları, müvekkillerinin suçlamalarını reddederek tahliye ve beraat talep etti.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın sekizinci duruşması tamamlandı."

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın çapraz sorgusu tamamlandıktan sonra avukatlarına söz verildi.

Sanık Sukas'ın avukatları, müvekkilleri hakkındaki suçlamaları reddederek, iddianameye konu suçlamaların asılsız olduğunu savundu.

İddianamedeki iddialarla ilgili tek tek değerlendirme yapan avukatlar, Sukas'ın suça konu paraları almadığını öne sürdü.

Müvekkillerinin görevini yaptığı süre boyunca herhangi bir usulsüzlüğe bulaşmadığını, eylemlerin birer kurgu olduğunu iddia eden avukatlar, Sukas'ın herhangi bir suç örgütüne üye olmadığını savundu.

Sukas'ın avukatları, müvekkillerinin öncelikle tahliyesine ardından beraatine karar verilmesini talep etti.

Duruşma yarına ertelenirken, bugüne kadar toplam 10 sanığın savunması tamamlanmış oldu.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

