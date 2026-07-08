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"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 64. duruşmasında 6 sanık tahliye edildi

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İmamoğlu'na yönelik 'çıkar amaçlı suç örgütü' davasının 64. duruşmasında, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verildi. Tutuklu sanık sayısı 53'e düştü.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 64. duruşmasında, aralarında tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney'in de bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney, eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürlüğü Şefi Metin Bal, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, eski Medya AŞ çalışanı Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay'ın tahliyesine karar verdi.

Heyet, diğer taleplere ilişkin değerlendirmelerin UYAP'a yüklenen tutanaktan incelenebileceğini, bir sonraki celsede tutuksuz sanıkların savunmalarının alınacağını bildirdi.

Mahkeme heyeti, 6 Ağustos'ta bir sonraki tutukluluk incelemesinin yapılacağını belirtti.

Duruşma, 17 Ağustos'a ertelendi.

Bu arada, tahliyelerin ardından davadaki tutuklu sanıkların sayısı 53 oldu.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar
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