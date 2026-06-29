"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 58. duruşması sona erdi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 58. duruşması tamamlandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanık İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatları savunma yaptı.

Akgün'ün avukatları, iddianamedeki eylemlere ilişkin savunmalarında, hiyerarşik bir yapı ve suç örgütünün bulunmadığını öne sürdü.

Müvekkilleri hakkındaki suçlamaları reddeden avukatlar, Akgün'ün tahliyesini talep etti.

Akgün'ün de savunmasını tamamlamasıyla davada şu ana kadar toplam 85 tutuklu sanığın savunması alınmış oldu.

Davada, tutuklu sanık olarak, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, tutuklanmalarının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun savunmalarının alınması kaldı.

Duruşma, sanık savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi. Yarınki duruşmada, Murat Ongun'un savunma yapması bekleniyor.