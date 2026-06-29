Haberler

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 58. duruşması sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İmamoğlu'na yönelik 'çıkar amaçlı suç örgütü' davasının 58. duruşması tamamlandı. 414 sanıklı davada şu ana kadar 85 tutuklu sanığın savunması alınırken, yarın Murat Ongun'un savunma yapması bekleniyor.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 58. duruşması tamamlandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanık İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatları savunma yaptı.

Akgün'ün avukatları, iddianamedeki eylemlere ilişkin savunmalarında, hiyerarşik bir yapı ve suç örgütünün bulunmadığını öne sürdü.

Müvekkilleri hakkındaki suçlamaları reddeden avukatlar, Akgün'ün tahliyesini talep etti.

Akgün'ün de savunmasını tamamlamasıyla davada şu ana kadar toplam 85 tutuklu sanığın savunması alınmış oldu.

Davada, tutuklu sanık olarak, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, tutuklanmalarının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun savunmalarının alınması kaldı.

Duruşma, sanık savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi. Yarınki duruşmada, Murat Ongun'un savunma yapması bekleniyor.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı

Mevsimin ilk büyük yangını! İki ilden peş peşe alevler yükseldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu

Özgür Özel'in kuracağı partinin ismi belli oldu! Tarih bile verdiler
Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü

Avrupa'nın göbeğinde silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Böylesi daha önce olmamıştı! Dünya Kupası'nda tüm zamanların rekoru

Böylesi daha önce olmamıştı! Dünya Kupası'nda tüm zamanların rekoru
Başından vurulan kadın ağır yaralandı; evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı

Kadının durumu ağır! Evdeki arkadaşları gözaltına alındı
'TikTok'ta beğeni' tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı

Lise öğrencisi, akılalmaz sebeple canından oluyordu
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Vedat Muriqi'nin sahalardan uzak kalacağı süre taraftarları kahredecek

Vedat Muriqi'nin sahalardan uzak kalacağı süre taraftarı kahredecek