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"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 52. duruşması sona erdi

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İmamoğlu'na yönelik 'çıkar amaçlı suç örgütü' davasının 52. duruşmasında tutuklu sanıklar Buğra Gökçe, Metin Bal ve Ramazan Gülten savunma yaptı. Sanıklar, suçlamaları reddederek iddiaların somut delile dayanmadığını öne sürdü. Duruşma yarına ertelendi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin, 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 52. duruşmasında bir kısım tutuklu sanıkların savunmaları alındı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin avukatı savunmasını tamamladı.

Daha sonra savunması alınan tutuklu sanık Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürlüğü Şefi Metin Bal, "İddianamede reklam şefi olarak ünvanım geçmektedir, ancak eksiktir. Bu ünvandan dolayı yanlış yorumlanmaktayım. Benim yaptığım işlerde reklam işleri yoktur." dedi.

Açık hava reklamlarına ilişkin usulsüz ihalelerde yer aldığının söylendiğini ancak yer almadığını savunan Bal, "İfadelerde ismim bile geçmemektedir. Reklam mecra yetkililerini de tanımam. Görevim yoktu, ihalelerine de katılmadım. Beni reklam şefi olarak değerlendirmeyin. Organizasyon şefi olarak görev yapıyordum." beyanında bulundu.

Bal, iddianamede alt ihalelerin muvazaalı olarak ayarlandığı yönünde değerlendirmelerin olduğunu belirterek, ihale hazırlayan, fiyat belirleyen biri olmadığını, ihalelerde yedek üye olduğunu ve görevinden dolayı not tuttuğunu, sadece teknik görüş bildirdiğini öne sürdü.

Görev ve sorumluluğunda olmadığı için ihale süreçlerini yönetmediğini savunan Bal, Sayıştay denetiminden geçtiklerini ve herhangi bir olumsuz bulgu bulunmadığını söyledi.

Sanık Bal, "İddianamede benimle ilgili olarak, 'örgüt kapsamında kendisine gelen talimatlar neticesinde, örgüte yakın firmalara hak ediş ödemelerine öncelik sağladı' diye devam eden bir değerlendirme bulunmaktadır. Hak edişle ilgili hiçbir işlem yapmadım. Kimseden talimat almadım. Hiçbir firmaya öncelik sağlamadım. Hak ediş nasıl yapılır da bilmem." savunmasını yaptı.

Örgüt üyesi olmadığını ve örgüt kapsamında hareket etmediğini iddia eden Bal, örgütsel faaliyet yürüttüğüne dair somut delil ortaya konulmadığını öne sürdü.

Tutuklu sanık Ramazan Gülten'in savunması

Sanık Bal'ın savunmasını tamamlamasının ardından tutuklu sanık İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten savunma yaptı.

Gülten, kimseden hukuka aykırı bir talimat almadığını ve kamu gücünü üçüncü kişilerin kişisel çıkarları için kullanmadığını savunarak, iddianamede 15 eylem nedeniyle suçlandığını belirtti.

Gizli tanık Ladin'in ifadelerinin doğru olmadığını, iddialarının da dayanaksız olduğunu öne süren Gülten, hukuka uygun adım atılmasına rağmen hayallerini kurdukları projelere izin verilmediği için bir kısım kişiler tarafından suçlandıklarını iddia etti.

Gülten, hakkındaki iddiaların somut delillere dayanmadığını öne sürdü.

Duruşma, sanık Gülten'in savunmasının alınmasına devam edilmesi ve tutuklu sanıkların aylık tutukluluk incelemesinin yapılması amacıyla yarına ertelendi.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar
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