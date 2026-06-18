"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 53. duruşması devam ediyor

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin, 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı aylık tutukluluk incelemesi kapsamında 5 sanığın tahliyesini istedi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten savunmasında, silüeti olan yapılarla ilgili bilgiler verdi.

Sanık Gülten, idarelerin hayal edilen projeye onay vermek zorunda olmadığını ve projelerin hukuka, yönetmeliğe uygun olması gerektiğini belirtti.

Bu dosyada hakkında ileri sürülen iddiaların hiçbirinin kendisini işaret eden somut bir delile dayanmadığını iddia eden sanık Gülten, "Hakkımda anlatılan olayların hiçbirinde doğrudan tarafı olduğum bir eylem ortaya konulmamıştır. İsnatlar yalnızca görev ünvanım ve yürüttüğüm idari süreçler üzerinden kurulmaya çalışılmıştır. Bir kamu görevlisinin sadece yaptığı görev ve taşıdığı ünvan üzerinden suçla ilişkilendirilmesi hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz." şeklinde savunma yaptı.

Gecesini gündüze katarak daha iyi bir şehir için çalıştığını belirten sanık Gülten, "Hiçbir zaman kişisel menfaat gözetmedim. Hakkımda yapılan incelemeler de bunu açıkça ortaya koymaktadır. İBB'deki 6 yıllık görevim ve toplamda 17 yıllık kamu hizmetim boyunca edindiğim mal varlığım ortadadır. 30 Nisan 2025 tarihinden bu yana tutukluyum." dedi.

Hakkında yöneltilen hiçbir suçlamayı kabul etmediğini söyleyen sanık Gülten, tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık Gülten'in avukatının savunmasını tamamlamasının ardından cumhuriyet savcısı aylık tutukluluk incelemesi için görüşünü açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanıklardan iş insanı Yunus Göçer, yönetmen ve yapımcı Hasan Yalaz, Kültür AŞ Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, eski İBB Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman ve reklamcı Alper Aydın'ın bu aşamada tahliyesini, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme, aylık tutukluluk incelemesini değerlendirmek için duruşmaya ara verdi.