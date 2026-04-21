"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 25. duruşması sona erdi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 92'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 25. duruşması sona erdi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu savunma yaptı.

Karaoğlu, 26 yıllık kamu görevlisi olduğunu belirterek, suça konu eylemlerin bir kısmında görevde olmadığını iddia etti.

Gizli tanık ifadelerinin gerçek dışı olduğunu öne süren sanık Karaoğlu, yaşadığı sürecin ailesini ve kendisini mağdur eden bir sürece döndüğünü dile getirdi.

Sanık Karaoğlu, "Birtakım beyanlarla oluşturulmuş, somut delillere dayanmayan bir kurguyla karşı karşıyayım. Hakkımdaki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Meslek hayatım boyunca suç teşkil edecek işin, işlemin içerisinde olmadım, yasa dışı bir oluşumun içerisinde yer almadım, haksız kazanç elde etmedim, ailemin boğazından haram lokma geçirmedim. Hiçbir olayda hukuka aykırı bir davranışım olmadı. Ne yazık ki 1 yıldır özgürlüğümden mahrumum. Bu iddianame bir bütün olarak değerlendirildiğinde benim burada sanık olmamın tek gerekçesi Boğaziçi İmar Müdürü olmam." şeklinde savunma yaptı.

Sanık Karaoğlu, tutukluluk süresinin mağduriyete dönüştüğünü ve bunları hak edecek bir şey yapmadığını dile getirerek, tahliyesini talep etti.

Duruşma, sanık Karaoğlu'nun avukatının savunmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.