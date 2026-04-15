"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 22. duruşması sona erdi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 92'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 22. duruşması tamamlandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, KİPTAŞ A.Ş Genel Müdür tutuklu sanık Ali Kurt'un avukatları savunmalarını tamamladı.

Avukatların ardından tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın savunma yaptı.

Sanık Akın savunmasında, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasından sonra, bir dostu tarafından İmamoğlu'nun güvenliğinin başı olmasının teklifi geldiğini anlatarak, ailesiyle ve İmamoğlu ile görüştükten sonra 2014 yılında görevine başladığını söyledi.

VIP koruma hizmeti verdiğini ifade eden sanık Akın, "VIP koruma, yalnızca koruma hizmeti olmayıp sosyal, özel ve itibarının korunması ve kollanmasını kapsamaktadır. Hatta kişisel verilerin de korunması ve kollanmasını kapsamaktadır. Dünyada bu şekilde anlatılmaktadır. Bu tanıma göre görevimizi yerine getirdik." savunmasını yaptı.

Akın, jammer sinyal kesici cihazların olası saldırıları engellemek için önleyici ve caydırıcı olması amacıyla ortak alınan koruma kararlarından biri olduğunu savunarak, cihazların bahse konu otelde bavuldan çıkartılmadığını ve gizli bir toplantıya katılmadığını öne sürdü.

Sadece iddianameye konu otelde değil, İmamoğlu'nun başka yaptığı toplantılarda ve alanlarda da jammer cihazı kullanım tedbiri aldıklarını belirten Akın, "Başkanın yapmış olduğu toplantılarda yapılan konuşmaları bilmemiz mümkün değildi. Haberleşmenin engellenmesi durumu söz konusu olmamıştır." ifadesini kullandı.

Sanık Akın, kameraların bantlanması olayına ilişkin, İmamoğlu'nun toplantı öncesi ve sonrası üzerini değiştirdiği alana bakan kameraların kapatıldığını söyledi.

Başkanlık konutundaki kameraların sökülmesi konusuyla ilgili de Akın, "Başkan, başkanlık konutundan 15 Mart'ta taşınacaktı, kendi ikametine gidecekti. Evin tadilatı gecikti. 19 Mart'ta başkanın gözaltına alınması süreci başladı. 21 Mart'ta konutta bulunan sorumlu olan arkadaşlarla toplantı yaptık. Öteki konut tamir edildi, taşınılacaktı. İBB'ye ait bütün eşyaların ilgili birime teslim edilmesi kararı aldık. Başkanın, 23 Mart'ta tutuklanınca koruma kararı kalktı. Silahlarımızı da müdürlüğe teslim ettik. Bizim üzerimize zimmetli bir şey kalmasını istemedik. Konutta bulunan kayıt cihazları eksiksiz ve tam olarak teslim edilmiştir." beyanında bulundu

Sanık Akın, üzerine atılı tüm suçlamaları reddetti.

Sanık Akın'ın çapraz sorgusu

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'ın, "Bantlama tedbirini her yerde uyguluyor musunuz? Oradaki alan koridor bölümü, çok özel bir alan değil." sorusuna sanık Akın, "Özel olarak üzerini değiştirecekse veya toplantı yapacaksa yapıyoruz. Mesela başkan odadan çıktığında üzeri dağınık olabilir. İtibar korunması da var." yanıtını verdi.

Başkan Aylan'ın, "Bizde de özel koruma var. Bizimkiler bantlama yapmıyor. Bizimkiler tedbirsiz mi?" şeklindeki sorusuna da sanık Akın, "Bence tedbirsiz." cevabını verdi.

Sanık Akın, Mahkeme Başkanı Aylan'ın, "Konuttaki kamera görüntülerine emniyet güçlerinin ihtiyacı olacağını değerlendirmeyip, niye kamera sökme kararı alıyorsunuz? sorusunu, "Polisler geldiğinde kameraları söküp alsaydı kimse bir şey demezdi, yardımcı da olurduk. İç işleyişimizle ilgili bir konu." şeklinde yanıtladı.

Cumhuriyet savcısının, "Tehditler artınca jammer kullanımına ilişkin yasal bir dayanak var mı? Herhangi bir tebligat geldi mi?" sorusuna ise Akın, "Ben hatırlamıyorum. Bize detaylı bilgi verilmedi. Jammer açmadık, bulundurduk." şeklinde cevap verdi.

Söz alan tutuklu sanık İmamoğlu ise bu zamana kadar 300 suç duyurusunda bulunduğunu öne sürerek, "Başkan Bey sizi ilgilendirmiyor mu bu konu?" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Aylan, "Beni bir polemiğin içine çekmeye çalışıyorsunuz. Biz iddianamedeki isnatların dışında bir şeyle ilgilenmiyoruz." ifadesini kullandı.

Duruşma, Akın'ın avukatlarının savunmasının alınması için yarına ertelendi.