CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Ekrem İmamoğlu: "Alınan Butlan Kararı Yok Hükmündedir"

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararını 'yok hükmünde' olduğunu belirterek, bunun sadece CHP'ye değil, Türkiye'de demokrasi ve Cumhuriyet'e yapılmış bir darbe olduğunu söyledi.

(ANKARA)- CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararıyla ilgili, "Alınan butlan kararı yok hükmündedir. Sadece CHP'ye yapılan bir darbe değildir; Türkiye'ye, demokrasiye, Cumhuriyet'e bir darbedir. Anayasal düzeni yok etmektir" dedi.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından açıklaması paylaşıldı. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Erdoğan zihniyetinin yargı eliyle yürüttüğü siyasi darbelere karşı hep birlikte mücadelede kararlıyız. Alınan butlan kararı yok hükmündedir. Sadece CHP'ye yapılan bir darbe değildir; Türkiye'ye, demokrasiye, Cumhuriyet'e bir darbedir. Anayasal düzeni yok etmektir."

Mesele ciddidir. Partiler üstüdür. Milletçe Türkiye'ye sahip çıkma zamanıdır."

Kaynak: ANKA
