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İmamoğlu, Bakırköy ve Denizli operasyonlarına 'Bu millete kötülük yapıyorsunuz' dedi

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İmamoğlu, Bakırköy ve Denizli operasyonlarına 'Bu millete kötülük yapıyorsunuz' dedi
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Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy ve Denizli Merkezefendi Belediyelerine yönelik operasyonları 'Bu millete kötülük yapıyorsunuz' diyerek eleştirdi. İmamoğlu, 'Kimse yargılanamaz değil ama adil ve eşit koşullarda yargılanma herkesin hakkı' dedi.

(İSTANBUL) - Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy ve Denizli Merkezefendi Belediyelerine yönelik operasyonlara ilişkin "Bu millete kötülük yapıyorsunuz. Kimse yargılanamaz değil ama adil ve eşit koşullarda yargılanma herkesin hakkı" ifadesini kullandı.

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu Aday Ofisi isimli sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bir sabah daha, şafak vakti kapılar çalındı. Bu kez sıra Bakırköy'de. İlginç bir tesadüf, tam da YENİ Parti'ye geçiş açıklaması yapılacak günün sabahı… Ayşegül Başkanımızın 86 yaşındaki babası da dahil onlarca kişi gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Belediye başkan yardımcısı Ali Rıza Akyüz, 16 ay tutuklu kaldığı davadan tahliye olduktan kısa bir süre sonra yine bu soruşturmayla tutuklanıyor. Yetmiyor Denizli Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan da, eşi de tutuklanıyor. Bu millete kötülük yapıyorsunuz. Kimse yargılanamaz değil ama adil ve eşit koşullarda yargılanma herkesin hakkı."

Kaynak: ANKA
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