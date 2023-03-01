İmamoğlu'ndan çarpıcı sözler: Bakan Kurum'la centilmenlik anlaşması yaptık, başka AK Partililer bozdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Ekrem İmamoğlu'yla aralarında centilmenlik anlaşması olduğunu söyledi. Bakan Kurum'un iyi yaptığı işlerde siyaseti anmadığını söyleyen İmamoğlu, "Onunla centilmenliği bozmadık. Ama centilmenliği bozan AK Parti'nin başka temsilcileri oldu. Bir araya gelmeye rejim müsaade etmez." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekremİmamoğlu, katıldığı Habertürk canlı yayınında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

"BAKAN KURUM'LA CENTİLMENLİK ANLAŞMASI YAPTIK"

Bakan Kurum'la centilmenlik anlaşması yaptıklarını söyleyen İmamoğlu, bu anlaşmayı başka AK Partililerin bozduğunu söyledi. İmamoğlu, "Kentsel dönüşüm dendiği yerde size bir şey söyleyeyim. 'Kirazlıtepe'de size yardımcı olmak istiyorum' diye Üsküdar Belediyesi'ne söyledim. Sayın Murat Kurum'a 'Siyaseti bir kenara itin, beni sizin doğru yaptığınız doğru işlerde siyasetin s'sini anmayacağım' dedim. Onunla centilmenliği bozmadık. Ama centilmenliği bozan AK Parti'nin başka temsilcileri oldu." dedi.

"BİR ARAYA GELMEYE REJİM MÜSAADE ETMEZ"

İmamoğlu, şunları söyledi: "Bir araya gelmeye rejim müsaade etmez. Sayın Cumhurbaşkanı 'şunu engellediniz, bunu engellediniz' diyor. İstanbul meselesine samimi yaklaşıyorsanız, konseyi kurun biz ona tabi olalım. Şu kapıdan giren, öbür kapıdan çözümle çıksın.

"7 SENE SONRA TEMEL ATABİLDİK"

2015'de Beylikdüzü'nde 5 bin konutluk, 80'li yıllarda yapılmış kooperatif alın, Siteler diye geçer. Göreve gelir gelmez meclis kararlarını alıp, süreci başlattık. 7 sene sonra temel atabildik. Bu sistemsizlik 7 senede o da 1300 konutta temel atmamıza imkan tanıdı. Biz bu şekilde devam edersek 100 senede bitiremeyiz İstanbul'un dönüşümünü.