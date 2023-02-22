İmamoğlu: 2000 yılı sonrası inşa edilen yapıların sağlamlığını da inceleyeceğiz

Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma yol açarken gözler olası İstanbul depremi riski nedeniyle megakente çevrildi. İstanbul'daki yapıların sağlamlığı sorgulanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara çağrı yaptı. İmamoğlu, "Ekiplerimizin yaptığı tarama yöntemi ile bina incelememize kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabilecek. 2000 yılı öncesi inşa edilen yapıları önceleyerek binalarınızı inceleyeceğiz. Teşvik için 4.500 TL kira yardımında bulunuyoruz" dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; 10 ilimizde birçok binanın yıkılmasına, binlerce insanımızın da hayatını kaybetmesine neden oldu.

OLASI İSTANBUL DEPREMİ GÜNDEME GELDİ

Günler geçmesine rağmen deprem bölgesindeki enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, tüm gözler İstanbul'da beklenen olası depreme çevrildi. Bu noktada megakentteki binaların durumları da merak konusu oldu. Uzmanlar art arda İstanbul depremi için uyarılar sıralarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor.

"2000 YILI SONRASI YAPILAR İÇİN DE BAŞVURULAR YAPILABİLECEK"

İmamoğlu, "İBB ekiplerimizin yaptığı hızlı tarama yöntemi ile bina incelememize kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabilecek. 2000 yılı öncesi inşa edilen yapıları önceleyerek binalarınızı inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"4.500 TL EKSTRA KİRA YARDIMINDA BULUNUYORUZ"

İBB Başkanı diğer paylaşımında ise kira yardımına değinerek, "Hızlı tarama yöntemiyle riskli olduğunu tespit ettiğimiz yapıların yıkımına başladık. Süreci hızlandırmak ve teşvik etmek için riskli yapılardaki dairelere İBB olarak 4.500 TL ekstra kira yardımında bulunuyoruz. Bu konuda herkesi ciddi iş birliğine davet ediyorum." dedi.